Em comemoração aos seus 25 anos de história, a Sicoob Credisul, patrocinadora oficial da Exponorte 2024, preparou uma surpresa para seus cooperados do Cone Sul de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso: a promoção “Você na Exponorte com a Sicoob Credisul”.

A cooperativa levará 1.750 sortudos para vivenciarem os shows da Exponorte 2024, em Vilhena (RO). Para participar, é só cadastrar-se no site www.sicoobcredisul.com.br/vocenaexponorte.

Serão sorteadas entradas com acompanhante para o Camarote Exclusivo Sicoob Credisul. Também haverá sorteio de passaportes individuais com entrada para a arena em todos os 5 dias do evento.

A promoção é válida para cooperados de Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, e Campos de Júlio, Comodoro e Sapezal, no Mato Grosso. O sorteio acontecerá no dia 16 de agosto e o resultado será divulgado no site da promoção.

A Exponorte 2024 contará com shows de Hugo e Guilherme (28/08), Murilo Huff (29/08), Alok (30/08), Gustavo Mioto (31/08) e Turma do Pagode (01/09).

A promoção “Você na Exponorte com a Sicoob Credisul” é parte das comemorações de aniversário da Sicoob Credisul, proporcionando uma experiência única aos seus cooperados e celebrando 25 anos de cooperação e crescimento conjunto.

Além dessa iniciativa, a cooperativa trará outras ações comemorativas durante todo o ano.