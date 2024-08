Os organizadores da 3ª Edição da Copa Embratel comunicam aos atletas inscritos na competição que, devido à participação de diversas equipes em outros torneios, apenas as categorias Feminino e Sub 15 entrarão em campo neste domingo, dia 04 de agosto.

O congresso técnico acontece nesta sexta-feira, 2, às 19h no Clube Embratel.

As outras categorias, sendo Aberto, 4.0 e 5.0, tiveram suas datas alteradas para começar no dia 30 de agosto, com o congresso técnico ocorrendo no dia 24 de agosto, às 18h, no Clube Embratel.