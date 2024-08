Presidente do União Brasil em Cerejeiras, o deputado Ezequiel Neiva confirmou nesta sexta-feira (02-08) o nome do pecuarista Sinésio José como pré-candidato a prefeito de Cerejeiras.

Neiva destaca que Sinésio José terá seu nome oficializado como pré-candidato na convenção partidária deste sábado, às 8 horas, na Câmara de Vereadores.

O deputado frisa ainda que a convenção do União Brasil será juntamente com o MDB, o Podemos e o PRD. “Firmaremos uma grande aliança política que terá o apoio do governador Marcos Rocha, do vice-governador Sergio Gonçalves, de lideranças do MDB, do Podemos e do PRD”, enfatizou Neiva ao convidar a população em geral para a convenção neste sábado.

Vice-presidente do União Brasil em Cerejeiras, Wiveslando Neiva enaltece que o pré-candidato Sinésio José terá o apoio de 40 pré-candidatos a vereador e vereadora na cidade. “É uma pré-candidatura que nasce para suprir os anseios da população cerejeirense. É um nome que já tem o apoio irrestrito do deputado Ezequiel Neiva, o político que mais investe no município; do governador Marcos Rocha, do vice-governador Sérgio Gonçalves, além de diversas lideranças dos partidos parceiros.

Sinésio José disputou a eleição de 2020 para a prefeitura de Cerejeiras, somando mais de 3.000 votos, ficando em segundo lugar, mesmo em sua primeira participação política.