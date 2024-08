Na última quinta-feira (01), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) visitou às obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim para verificar o andamento dos trabalhos.

Acompanhada por representantes da Unops, a deputada destacou o progresso significativo das obras, que agora estão 72% concluídas, conforme o relatório oficial da Unops. Durante sua última visita em 2 de julho, o percentual de conclusão era de 65%, indicando um avanço de 7%.

Durante a visita, Dra. Taissa enfatizou o avanço significativo e a aparência de obra em fase final. “A pintura externa foi iniciada, as esquadrias e os pisos estão sendo instalados, assim como as divisórias e forros. Esses são os acabamentos finais que já dão cara de finalização à obra”, comentou a deputada. Ela também lembrou sua participação ativa, junto ao Governo do Estado, através do governador Coronel Marcos Rocha, e da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), liderada pelo secretário Coronel Jefferson, na retomada das obras do Hospital de Guajará-Mirim.

O novo Hospital Regional terá uma área total de 4.674 metros quadrados, com 50 leitos para adultos e 12 leitos pediátricos. Além disso, a unidade contará com dois consultórios, três salas para parto normal, e duas salas para cirurgias e atendimentos de emergência. “Agradeço muito ao nosso governador e ao nosso secretário de saúde, Jefferson. Quem passa pelo Hospital já pode ver a parte externa sendo pintada com as cores da bandeira do nosso Estado de Rondônia”, destacou a parlamentar.

A previsão de conclusão das obras está marcada para o início de novembro de 2024. “Estamos confiantes de que, com o ritmo acelerado das obras, em breve poderemos entregar à população de Guajará-Mirim um hospital moderno e bem equipado, que atenderá com qualidade e eficiência a todos que necessitarem de cuidados de saúde”, finalizou a deputada estadual.

As obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim são uma importante conquista para a região, fruto do trabalho conjunto da deputada estadual Dra. Taíssa e do governo do Estado de Rondônia, demonstrando o compromisso das autoridades com a melhoria da infraestrutura de saúde e o bem-estar da população.