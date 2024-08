O 3º Festival de Cerveja Artesanal, IPA Day, será realizado amanhã, 3, das 15h às 00h, em frente ao Pretto Brewpub, localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena. O evento promete nove horas de música, cerveja artesanal, gastronomia e diversão para todas as idades.

Logo no início do evento se apresenta o DJ Enevax com Sunset das 15h às 18h. Em seguida, a Banda BRaZuKaos se apresentará das 18h às 21h, e a noite será encerrada pela Banda Midway, de Porto Velho, das 21h às 00h.

Os visitantes poderão saborear hambúrgueres artesanais e churrasco preparado na parrilla. O evento também oferece um playground para crianças, um espaço para adoção de animais, uma feira de artesanato e uma praça de alimentação variada, tudo em um ambiente seguro e ao ar livre.

Os copos descartáveis utilizados no evento terão capacidade de 300ml. Contudo, o copo oficial do IPA Day, com capacidade de 400ml, estará à venda por R$ 20 no Pretto Brewpub e no Empório do Tereré & Cia, no parque Shopping Vilhena. O copo oficial é reutilizável, promovendo a sustentabilidade e a redução de resíduos. Além disso, quem adquirir o copo oficial ganhará 100ml extras a cada servida, em comparação aos copos descartáveis. As quantidades são limitadas, então garanta o seu.

O IPA Day é um evento que fomenta o turismo e o comércio local, atraindo entusiastas de boa música, pop e rock. Com o apoio de diversos patrocinadores e apoiadores, o festival se consolidou como uma importante celebração da cultura cervejeira no Brasil. Na edição anterior, foram consumidos mais de 4 mil litros de chope, e a expectativa para este ano é ainda maior.

Este ano, o festival terá uma ação social, com um espaço exclusivo para receber doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e ração para cães e gatos. Todas as doações serão destinadas a instituições da cidade, auxiliando a comunidade local.

Embora o evento ocorra ao ar livre, toda a estrutura foi cuidadosamente planejada para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. Com equipes de segurança dedicadas e medidas de acessibilidade, os visitantes poderão desfrutar do festival com total tranquilidade e conforto.