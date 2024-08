Tratado por amigos e populares como o Bom e Velho Amigo! Euzebio Lopes vem ao longo dos tempos organizando sua candidatura no município, Lopes tem larga experiência com gestor público, é jornalista por provisionamento e graduado em gestão, com pós graduações em gestão de pessoas, logística e segurança no trabalho, Já esteve em três oportunidades como secretário de educação, onde deixou um importante legado e é avaliado pela classe educadora com um representante de necessário.

Euzebio Lopes, também atuou como secretário de turismo, trabalho e desenvolvimento socioeconômico na primeira gestão do prefeito Hildon Chaves onde foi homenageado pela câmara de vereadores pela boa e eficiente qualidade de serviço prestados à população.

Euzebio Lopes está candidato depois de diversas tratativas com o prefeito Lindomar Garçon que busca sua reeleição e que entende que o próximo gestor da cidade tem a necessidade de encontrarem 2025 uma legislatura composta por pessoas com capacidade de articulação política, sentimento de pertencimento e que entenda a importância de uma convivência pacífica, harmônica e independente entre os poderes legislativo e executivo: do contrário a crise política instalada pela atual legislatura não cessará.

Otimista que sempre foi Euzebio Lopes, acredita que, a exemplo do que ocorreu em um passado recente na Cidade de Rolim de Moura a população deverá punir os atuais edis, pela grave crise política e o tremendo retrocesso imposto a cidade, não reelegendo membros da atual legislatura.

Dentre as propostas defendida por Euzebio Lopes estão as polemicas da a atual legislatura retirada da empresa que faz extração de areia no rio candeias para fora da orla urbana do rio, redução do quadro de vereadores de onze para sete parlamentares e transformação da cidade de Candeias do Jamari em um polo de preparação de mão de obra para o mercado de trabalho