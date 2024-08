Wanderlei Danilucci, conhecido como “Capelão”, foi aprovado pela convenção do PL no último fim de semana para concorrer à prefeitura de Chupinguaia.

Ele visitou a redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, e apresentou formalmente como vice, Sérgio Alves dos Santos (MDB), filho do ex-vice-prefeito Carlito Alves, aprovado em convenção na noite desta quinta-feira, 1º de agosto.

Em entrevista exclusiva, “Capelão” afirmou que já garantiu o apoio de uma forte aliança, composta pelos partidos PL, AGIR36, Republicanos, MDB, PSDB e Cidadania.

Ele destacou a solidez de sua coligação, afirmando que dos partidos aliados o PL, AGIR, Republicanos e MDB possuem nominatas ao legislativo e são apoiados por três senadores do estado, dois deputados federais e vários deputados estaduais. “Hoje, temos uma coligação muito forte”, ressaltou.

Ao ser questionado sobre como está seu cronograma de atividades após as convenções, “Capelão” explicou que houve uma mudança no cenário político local com o falecimento de Carlito Alves, que era pré-candidato a prefeito, o que levou à união com o MDB. Ele mencionou que está realizando um trabalho diário de apresentação e interação com a comunidade para expor a nova junção e, a partir do dia 16, data permitida pela legislação eleitoral, iniciar a divulgação das propostas de campanha.

Ele também destacou a importância do apoio da atual prefeita, que tem uma aceitação muito boa no município e está colaborando significativamente com sua campanha. “Ela abraçou a gente, estamos trabalhando juntos, planejando juntos. É uma ajuda muito grande para nós, assim como todos os que estão aderindo ao projeto que estamos construindo juntos para governar a cidade “, afirmou ao Extra de Rondônia.

“Capelão” mencionou que sua gestão pretende dar continuidade ao trabalho da prefeita Sheila Mosso, mas com a intenção de melhorar o que for necessário e mudar o que precisar ser ajustado, sempre visando o bem de Chupinguaia. Ele enfatizou que não há compromissos pré-estabelecidos com ninguém em relação a secretarias ou cargos na administração. “Quem está com a gente, está por acreditar no projeto. Vamos dar oportunidade para todos dentro do raciocínio da nossa gestão”, explicou.

Por fim, “Capelão” deixou uma mensagem para a população de Chupinguaia, destacando que a campanha oficial começa no dia 16 de agosto. “Vamos sair de casa em casa, expondo nossos projetos e visando a melhoria do município. Vamos mostrar o que temos a oferecer”, concluiu.