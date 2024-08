No dia 01 de agosto, na cidade de Jaru, foi lançado o Projeto Ísis, uma nova e empolgante iniciativa da Faculdade de Educação de Jaru – FIMCA Jaru.

Coordenado pelo professor Tiago Barcelos Valiatti, o evento contou com a presença de diversas autoridades locais, sublinhando a importância e o impacto positivo que se espera trazer para a comunidade.

O Projeto Ísis tem como principal objetivo oferecer atendimento à comunidade de Jaru, ao mesmo tempo em que proporciona prática profissional aos acadêmicos da faculdade. Este projeto abrange uma ampla gama de cursos, incluindo medicina, direito, enfermagem, farmácia, odontologia e psicologia, garantindo um atendimento multidisciplinar e de qualidade.

Nos dias 3 e 4 de agosto, serão oferecidos atendimentos gratuitos para os moradores dos bairros Jardim Primavera, Europa e Setor 08. Os serviços disponíveis incluem consultas médicas gerais, cuidados com a saúde bucal, atendimento e apoio psicológico, consultoria e orientação jurídica, exames preventivos de saúde, vacinação para diversas doenças, realização de exames laboratoriais, cuidados estéticos com limpeza e hidratação de pele e avaliação de lesões e sinais suspeitos de câncer de pele. Os atendimentos ocorrerão no Centro de Saúde Marcelina Tereza de Carvalho e na Escola Maria Gomes da Costa Gonçalves. Para receber os serviços, os moradores devem apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência.

Os horários de atendimento serão no sábado, 3 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e no domingo, 4 de agosto, das 8h às 12h. É importante ressaltar que no domingo não haverá novas consultas médicas, apenas retorno das anteriores, e não haverá atendimento de preventivo e triagem de câncer de pele, mas os demais atendimentos funcionarão normalmente.

Professor Tiago Barcelos Valiatti, coordenador do Projeto Ísis, compartilhou suas expectativas para a iniciativa: “Estamos extremamente entusiasmados com o lançamento do Projeto Ísis. Esta é uma oportunidade única para nossos alunos aplicarem seus conhecimentos em um ambiente real, ao mesmo tempo em que oferecemos serviços essenciais à nossa comunidade. Acreditamos que este projeto trará benefícios significativos para todos os envolvidos.” Um dos acadêmicos participantes da FIMCA Jaru, João Guilherme também expressou sua animação: “Participar do Projeto Ísis é uma grande honra e uma oportunidade incrível de aprendizado. Estou ansioso para aplicar o que aprendi em sala de aula e fazer a diferença na vida das pessoas da nossa comunidade.

Com o lançamento do Projeto Ísis, o Grupo Educacional Aparício Carvalho agora conta com duas iniciativas voltadas ao atendimento comunitário: os projetos Salus e Ísis. Ambas as iniciativas reforçam o compromisso do grupo com a educação e o bem-estar da comunidade, promovendo uma formação acadêmica sólida e um impacto social positivo. Se você mora em Jaru, não perca essa oportunidade!

Venha participar da 1ª edição do Projeto Ísis nos dias 3 e 4 de agosto. As comunidades dos bairros Jardim Primavera, Europa e Setor 08 estão convidadas a receber atendimentos gratuitos em diversas áreas da saúde. Venha cuidar da sua saúde e receber orientações profissionais de qualidade. Junte-se a nós e faça parte dessa grande iniciativa!

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>