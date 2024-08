Um acidente envolvendo um Fiat Strada e um Hyundai Creta ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, dia 2, em Vilhena. No choque, um passageiro da picape ficou ferido.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da picape trafegava pela Rua Carlos Stahl, no Bairro Jardim Eldorado, quando, por motivos desconhecidos, bateu na traseira do Creta, que estava estacionado em frente a uma clínica.

No impacto, um passageiro do Strada ficou ferido. A frente do carro ficou parcialmente destruída e a traseira do Creta ficou bastante danificada.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para atender a ocorrência.