A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de São Miguel do Guaporé, com apoio das Delegacias Regionais de São Miguel do Guaporé e Ariquemes, deflagrou na manhã de quinta-feira, 1º de agosto a operação “Veritas”, visando combater crimes de injúria, difamação e calúnia, praticados por meio de propagação de notícias falsas em redes sociais (previstos nos artigos 138, 139 e 140, c/c artigo 141, § 2º, c/c artigos 69 e 71, todos do Código Penal).

As investigações tiveram início em 2022 pela 1ª Delegacia de Polícia de São Miguel do Guaporé, quando um vídeo foi compartilhado em vários grupos de WhatsApp do município, contendo a imagem de uma vítima e um áudio ao fundo simulando ser sua voz, com ofensas e suposta confissão de práticas ilícitas. Na época, foram identificados alguns propagadores da notícias falsas, contudo, ainda continuavam diligências para identificar o autor do vídeo falso.

Nos últimos meses, o mesmo vídeo voltou a ser veiculado em vários grupos de WhatsApp, viralizando em todo o Estado de Rondônia. Além do vídeo, foram compartilhados vários áudios de uma pessoa proferindo mensagens de ódio e diversas ofensas contra a vítima e demais de seu meio. Assim, as investigações evoluíram e foi identificado o autor do vídeo e dos áudios criminosos, sendo um ex-radialista, morador do município de Buritis/RO, local onde o investigado, D. R. de S., de 51 anos, foi interrogado e confessou a autoria.

“Veritas” é uma palavra latina que significa “verdade”, destacando o objetivo central da operação: a busca pela verdade e a revelação das atividades ilícitas ocultas pelo investigado, cujo objetivo era arruinar a reputação da vítima e de pessoas ligadas a ela.

A Polícia Civil alerta a população que a internet não é terra sem lei, e que todo crime praticado utilizando-se desse meio é passível de responsabilização, bem como esclarece que dar publicidade a algo que se sabe ser falso e ofensivo à honra é crime.