O vereador Wilson Tabalipa, filiado ao PL, vai tentar o terceiro mandato no Poder Legislativo, caso seu nome seja aprovado na convenção do seu partido que ocorrerá na noite desta sexta-feira, 2, no parque de exposições de Vilhena.

Policial Civil aposentado, Tabalipa visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, momento em que fez uma rápida avaliação da atual legislatura na Câmara de Vilhena.

“Penso que as divergências fazem parte do processo político. Às vezes, a população acaba pensando que são brigas, mas são discussões naturais que a gente sempre teve. Essas situações fazem parte da política do município, mas a gente sempre teve muito respeito para que pudéssemos avançar mais. Hoje a Câmara está mais pacificada. Nesse sentido, penso que a maioria dos parlamentares sai à reeleição. A gente vê que o município está bem, então a Câmara vem fazendo o seu papel. Quando a gente vê que o município está andando, que a saúde, a infraestrutura e a educação são prioridades do governo Flori, vamos apoiar o que é importante para o município”, destaca.

Tabalipa informou que seu partido, o PL, faz parte de um grupo de apoio à reeleição do prefeito Flori Cordeiro, que incluem – além do PL – Podemos, PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, Republicanos e o DC.

Com relação à intenção de disputar mais um mandato de vereador, Tabalipa explicou. “Hoje já estou aposentado. Minha aposentadoria saiu ano passado, e eu conciliava ainda a Polícia Civil com o trabalho de vereador. Hoje temos mais tempo para dar sequência no trabalho parlamentar e ajudar ainda mais o município. A gente vê isso e temos uma linha de apoio a várias áreas e entidades. Servi à Polícia Civil durante 33 anos. E, na Câmara, estamos dispostos a receber as demandas da população e tentar resolvê-las. Vejo que o vereador é um servidor público e seu papel é trabalhar pelo município”, analisou.

Encerramento a entrevista, Tabalipa convidou a população à convenção do PL, que começará às 18h no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.