A professora Raquel Donadon, pré-candidata a prefeita pelo PRD, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 2, momento em que explicou situações envolvendo o cenário político com vistas às eleições de outubro próximo.

Ela conta com o apoio de vários partidos, além do PRD, estão: PSD, PDT, PSB, AGIR36, AVANTE e MDB. “É uma coligação grande e estamos todos firmes para essa eleição”, comenta.

Raquel explicou o que a motivou a disputar o pleito eleitoral. “Decidi me candidatar pelo trabalho e experiência que tenho na educação. Na minha gestão como secretária municipal de Educação, construímos, ampliamos e reformamos muitas escolas em Vilhena. Conseguimos um planejamento onde o salário dos professores municipais era maior do que o do estado, e oferecíamos três salários extras ao ano. Ampliamos o número de vagas nas creches e conseguimos muitos avanços. Quero estender esse trabalho para todo o município, focando também na saúde, infraestrutura, indústria e social”, afirma.

Ela completou seu raciocínio ao analisar o que está faltando na atual administração para melhorar o município. “Precisamos de mais creches, projetos sociais para jovens e adultos, e atrair grandes indústrias para Vilhena. Na área de saúde, é necessário melhorar a estrutura e trazer especialistas. Também é importante trazer novas indústrias e frigoríficos para a cidade. Com minha experiência no setor público, sei onde buscar recursos e empresas para trazer desenvolvimento para Vilhena”, aponta.

Com relação a quem a acompanhará na chapa na condição de vice-prefeito, Raquel disse que ainda não há uma definição, mas que três nomes estão em análise, o que, provavelmente, será anunciado durante a convenção que ocorrerá neste sábado, 3 de agosto, a partir das 18h, no auditório do SICOOB, no centro de Vilhena.

A professora encerrou a entrevista com uma mensagem à população vilhenense. “Deixo a mensagem de que dias melhores virão para nossa cidade. Convido a população de Vilhena para participar da nossa convenção. Será um grande marco e espero contar com a presença de todos para fortalecermos nossa cidade. Podem contar comigo”.