Na tarde desta sexta-feira, 2 de agosto, os dirigentes do partido Republicanos em Vilhena, Ricardo de Lima e Adilson de Oliveira, visitaram a redação do Extra de Rondônia.

Durante o encontro, eles apresentaram os nomes aprovados na convenção partidária realizada no último dia 20 e expressaram descontentamento com uma recente decisão política.

Os dirigentes manifestaram preocupação ao tomar conhecimento de que o senador Jaime Bagattoli já definiu o nome do ex-gerente regional de saúde do Estado no Cone Sul, Sérgio Souza Matos, para lançar como vice na chapa que visa a reeleição do prefeito Flori Cordeiro.

Esta decisão poderá ser formalizada na convenção de vários partidos que apoiam Flori, marcada para a noite desta sexta-feira.

Ricardo de Lima e Adilson de Oliveira enfatizaram que não têm nada contra o senador Jaime Bagattoli ou Sérgio Souza Matos, ressaltando que são amigos de ambos. No entanto, os representantes do Republicanos não acreditam que essa seja a melhor alternativa para a composição da chapa majoritária. Eles argumentam que a escolha de Sérgio como vice não atende às expectativas do partido, independente de questões de ordem pessoal.

“Não é isso que a gente vem discutindo há várias semanas”, frisaram

Diante dessa situação, os dirigentes do Republicanos afirmaram que, caso o nome de Sérgio Souza Matos seja confirmado como vice, o partido seguirá um caminho independente na campanha eleitoral. Neste caso, a legenda pretende focar exclusivamente na nominata de vereadores, trabalhando para eleger seus candidatos e promover suas propostas.

A nominata aprovada pela convenção dos Republicanos para disputar as vagas a vereador em Vilhena, integrada por vários apoiadores do prefeito Flori, é a seguinte:

CARLOS VIEIRA RODRIGUES JUNIOR,

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

JOANA PAULA CABRAL DA SILVA

JOSE ANTONIO BARROSO

GILDA APARECIDA RODRIGUES

DANIEL MOREIRA RAMOS

GEVERSON SOARES VOSNES

MARLI AZEREDO DOS SANTOS

JOSE PEREIRA DA SILVA

AMANDA MARTINS DE ESPINDULA AREVAL

ERALDO DAL PASOLO

ELITON DA SILVA COSTA

JOSE DOMINGUES

ROMENIA PEDROSA SILVA