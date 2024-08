Na noite deste sábado, 03, o auditório do Sicoob Credisul foi palco da convenção interpartidária que oficializou as candidaturas de Raquel Donadon e do Pastor Luiz Carlos Zimermann, ambos do PRD, para os cargos de prefeita e vice-prefeito, respectivamente, em Vilhena.

O evento, que contou com a participação dos partidos PRD, Avante, AGIR, PSB, PSD e PDT, também definiu dezenas de candidaturas a vereador. O MDB, que vai compor a aliança, esteve representado no evento.

A convenção atraiu centenas de pessoas, mantendo o auditório lotado durante todo o evento. Mais de quinhentas pessoas compareceram, com uma multidão permanecendo até o final.

Entre os presentes, destacaram-se importantes lideranças políticas e comunitárias, como o presidente da Câmara Municipal e do diretório do MDB, Samir Ali, as vereadoras Clérida Alves e Professora Vivian, o ex-vice-prefeito Jacier Dias, o ex-deputado federal Natan Donadon, a ex-prefeita de Colorado do Oeste, Miriam Donadon, e o ex-prefeito de Vilhena e Colorado, Melki Donadon.

Durante os discursos, evitou-se ataques a adversários, com foco na apresentação de propostas e no compromisso com áreas essenciais como Serviço Social, Educação, Saúde, Infraestrutura, Agricultura, Lazer e Segurança, além da valorização do funcionalismo público.

Raquel Donadon destacou a importância de uma política com enfoque humano, promovendo o bem e baseada no amor ao próximo. “Não somos políticos de tapinhas nas costas, somos do abraço, do afeto, do respeito e do amor ao próximo. É desta forma que iremos promover uma administração de gente que fez história nesta cidade, tem raízes aqui, e que prioriza o atendimento respeitoso e afetuoso ao invés do autoritarismo e da frieza”, declarou.

Luiz Zimermann, que disputará como vice-prefeito, falou de sua trajetória de vida e sua atuação de décadas na comunidade evangélica de Vilhena, mostrando entusiasmo e humildade nesta que será sua primeira participação em eleição.

A convenção também contou com a representação do MDB, cuja convenção ocorreu nesta sexta-feira. O partido fará parte da composição que apoiará o projeto político liderado por Raquel Donadon e Pastor Luiz Carlos Zimermann, visando governar Vilhena nos próximos quatro anos.

Duas nominatas de candidatos a vereador também foram aprovadas durante a convenção. A nominata do PDT será anunciada na segunda-feira. Já os partidos Avante, Agir e PSB decidiram participar somente da coligação majoritária, sem candidatos a vereador.

Pelo PSD, foram referendados os candidatos:

José Roberto dos Santos

Manoel Guimarães Batista

Rute Fraga Vieira

Maria Celoi Boot Borges

Juarez Justino Alves

Benedito José de Souza

Marlei Alves Gomes

Caio Mendes da Silva

Clérida Maria Teixeira

Elifelete Evencio de Souza Gonçalves

Otávio Maia

Jamerson Luan dos Santos Souza

Luiz Volny de Queiroz Neto

Cleito Nunes de Araújo

Pelo PRD, os candidatos aprovados foram: