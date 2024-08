Neste domingo, 4, o Partido Social Democrático (PSD) realizará sua convenção, quando deve ser oficializada a candidatura à reeleição do atual prefeito, Adailton Furia, em Cacoal.

Contudo, a surpresa deve ser o anuncio do nome do vice.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o nome indicado para compor a chapa “puro-sangue” é do advogado Tony Pablo de Castro Chaves.

A aliança formada para esta campanha inclui os partidos AGIR, Avante, Republicanos e Progressistas, com a possibilidade de adesão do União Brasil e Democracia Cristã. O Podemos também pode se unir ao grupo.

Esta é a primeira vez que Tony Pablo participa de uma eleição, trazendo consigo uma bagagem significativa de atuação jurídica e administrativa em Cacoal.

O causídico conversou com o Extra de Rondônia na tarde do sábado, 3, revelando detalhes sobre sua trajetória profissional. Tony possui mais de 20 anos de experiência na advocacia privada e é fundador do renomado escritório Castro Chaves Advogados.

Além disso, atua como Procurador efetivo da Câmara Municipal de Cacoal há 17 anos, e possui vasta experiência na advocacia pública. Durante a gestão do atual prefeito Adailton Fúria, Tony Pablo também desempenhou a função de Sub Procurador Geral. Ele também foi Presidente da OAB Subseção de Cacoal triênio 2010/2012, sendo reeleito no triênio 2013/2015

A convenção do PSD ocorrerá entre 16h e 19h, no auditório da Câmara Municipal de Cacoal. Durante o evento, serão oficializadas as candidaturas e discutidos os planos de governo para o próximo mandato.