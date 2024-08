O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve em Vilhena para participar da convenção do prefeito Flori Cordeiro na noite de sexta-feira 2.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Chaves destacou a importância do evento e elogiou o trabalho realizado por Flori na cidade. “Fiz questão de vir até Vilhena para prestigiar o Flori, pelo excelente trabalho que vem realizando aqui, o qual merece continuidade”, afirmou.

Destacou que tanto ele quanto Flori têm histórias semelhantes, tendo migrado de órgãos de controle para cargos eletivos. “Nos tornamos prefeitos em situações parecidas, pela desesperança da população”, comentou.

Hildon Chaves ressaltou os avanços significativos nas mais diversas áreas de ação em Porto Velho e comparou as realizações de sua gestão com as de Flori em Vilhena. “É um trabalho feito com compromisso e responsabilidade, e essa experiência deve ser valorizada. Acredito que quanto mais as pessoas puderem ocupar espaços políticos, melhor será para o povo”, destaca.

SITUAÇÃO DO PSDB EM RO

Sobre a situação do PSDB em Rondônia, partido comandado por Chaves no estado, ele admitiu que a legenda não está em seu melhor momento, apesar de seu histórico de lutas e conquistas. “Prestamos grandes serviços ao país, mas em algum momento nos perdemos, nos tornando um partido médio. No entanto, temos uma tradição e coerência, e vamos trabalhar no resgate deste prestígio”, disse.

Com uma elevada aprovação em Porto Velho, Hildon Chaves atribui seu sucesso à muita entrega, trabalho e compromisso com a função, atendendo demandas históricas da capital. “Isso tudo pode ser traduzido como o resgate da dignidade e da alegria de viver na nossa capital”, analisa.

Ele enfatizou a ausência de escândalos em sua gestão, mesmo com a complexidade de administrar uma capital tão grande. “Enfrentamos os problemas e seguramos 95% das situações problemáticas. Em casos controversos, a própria administração levou os casos ao conhecimento das autoridades”, pondera.

Chaves destacou o desmonte de “máfias” que se beneficiavam do poder, como no caso do transporte escolar, onde sua gestão investiu no fortalecimento da frota própria. O resgate do transporte coletivo urbano também foi citado como um grande avanço.

O prefeito está confiante na eleição de sua sucessora, a ex-deputada federal Mariana Carvalho. Ele informou que 85% das obras da nova rodoviária estão concluídas e que a entrega será feita antes do término de seu mandato. “É uma obra que não é de Porto Velho, mas sim do povo de Rondônia”, disse.

AMEAÇA DE MORTE

Hildon Chaves também comentou sobre a ameaça de morte que recebeu recentemente de empresários do setor de coleta de lixo, insatisfeitos com o processo de licitação. “Vivemos em um estado de direito, e existem instrumentos republicanos para que pessoas insatisfeitas com procedimentos possam se manifestar e exercer seus direitos de contestação. O que não pode é ser desse jeito”, reflete.

Ele defendeu a lisura do processo de licitação e afirmou que a contratação de uma empresa dentro dos critérios estabelecidos trará uma renovação plena na coleta de resíduos, como nunca aconteceu na cidade.

FUTURO POLÍTICO

Sobre seu futuro político, Hildon Chaves afirmou que, após administrar uma cidade como Porto Velho, está pronto para qualquer tarefa. “Se encerrar minha carreira política ao final deste mandato, deixo a vida pública de cabeça erguida, com total senso de dever cumprido”, afirma.

Chaves deixou uma mensagem ao povo de Rondônia e de Porto Velho: “Os bons gestores devem ser valorizados. As cidades de Rondônia e o próprio Estado avançaram muito, e a população deve ter isso em conta na hora de escolher seus representantes no futuro”.