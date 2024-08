O empresário Ricardo Medeiros, atuante no ramo de mineração, procurou a reportagem do Extra de Rondônia para expressar sua insatisfação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) devido à morosidade na tramitação dos processos de licenciamento ambiental em Vilhena.

Segundo Ricardo, a demora nos prazos impossibilita a movimentação de suas empresas, que estão atualmente paralisadas. “Não é de hoje que está assim. Até com o prefeito Flori eu já falei disso. Os caras não têm respeito. Estou com duas empresas paradas porque não consigo movimentar sem esses processos”, desabafa.

Ouvida pelo Extra de Rondônia, a secretária-adjunta da SEMMA, Janete da Costa, explicou que a lentidão é resultado de uma transição técnica no sistema de informática da prefeitura. O novo modelo está sendo implantado e, por conta disso, vários procedimentos estão sendo prejudicados. Janete enfatizou que não se trata de um caso isolado, mas sim de um problema generalizado.

Ela disse que, desde junho, as secretarias maiores, como SEMFIN, SEMUSA, SEMEC e SEMOSP, iniciaram a transição para o novo sistema, e agora o processo está chegando às secretarias menores, incluindo a SEMMA.

Um técnico envolvido na implementação do novo sistema garantiu ao Extra de Rondônia que a situação está sendo resolvida e que é apenas uma questão de tempo para que os procedimentos voltem ao normal.

“O empresário está a par do que ocorre e as mudanças visam a melhoria nos serviços prestados ao público. Assim que os ajustes forem feitos, todos os processos e procedimentos em andamento serão normalizados”, complementa Janete.

Ela finaliza afirmando que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente “reforça seu compromisso com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados, pedindo paciência aos empresários e cidadãos afetados durante esta fase de transição”.