O 5º Encontro Nacional de Motociclistas, promovido pelo Instituto Amazônico de Políticas Públicas Estratégicas, Sociais e Sustentáveis (IAPPESS) e o grupo Rider’s do Norte, foi um verdadeiro sucesso. Realizado em Jaru, Rondônia, de 26 a 28 de julho de 2024, o evento reuniu entusiastas do motociclismo de todo o país e de toda a América Latina, com destaque para participantes da Argentina, consolidando-se como um dos maiores encontros do gênero no Brasil.

A atmosfera vibrante e a camaradagem entre os participantes foram os destaques do encontro, que contou com a presença de motociclistas vindos de diversas regiões. “O entusiasmo e a paixão dos motociclistas foram a alma do nosso evento”, afirmou Florivaldo Timoteo, presidente do IAPPESS. O evento não só celebrou a cultura do motociclismo, mas também reforçou os laços de amizade e união entre os participantes.

A realização do encontro só foi possível graças ao apoio de patrocinadores visionários e comprometidos com a causa. O IAPPESS e o Rider’s do Norte destacaram a importância desse suporte: “Agradecemos imensamente aos nossos patrocinadores, que acreditaram na nossa visão e contribuíram para a realização deste encontro incrível.”

O espaço acolhedor do Dom Diego Eventos proporcionou um ambiente ideal para a celebração. “O local foi perfeito para acolher nossos participantes e celebrar nossa paixão pelo motociclismo”, comentaram os organizadores. A infraestrutura e o ambiente propício contribuíram significativamente para o sucesso do evento.

A equipe de organização e os voluntários desempenharam um papel crucial, garantindo que tudo ocorresse perfeitamente. “A dedicação e o esforço da nossa equipe foram fundamentais para o sucesso do encontro”, destacaram os organizadores. Sem a contribuição desses profissionais e voluntários, a realização do evento não teria sido possível.

O evento também fez parte do Programa Amazônia Cultural do IAPPESS, que visa difundir eventos culturais por todo o estado de Rondônia. Este programa tem como objetivo promover a cultura e engajar as comunidades locais em atividades culturais diversas. O 5º Encontro Nacional de Motociclistas foi mais uma iniciativa bem-sucedida dentro deste programa, contribuindo para a valorização e disseminação da cultura motociclística e do espírito de união.

O sucesso do 5º Encontro Nacional de Motociclistas em Jaru deixou todos ansiosos para as próximas edições. “Que possamos continuar a celebrar juntos muitos outros encontros, sempre com a mesma energia e alegria”, declararam os organizadores. O evento deixou uma marca positiva na cidade de Jaru e no coração de todos os participantes.

O IAPPESS e o Rider’s do Norte expressaram sua profunda gratidão a todos os envolvidos e reafirmaram o compromisso de seguir promovendo eventos que celebrem a cultura do motociclismo e fortaleçam os laços entre seus membros.

O 5º Encontro Nacional de Motociclistas em Jaru foi, sem dúvida, um evento memorável, e a cidade já aguarda ansiosamente pelos próximos encontros que prometem ser ainda maiores e melhores.