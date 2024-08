João Padre, conhecido líder comunitário e assessor parlamentar, teve sua candidatura a vereador confirmada pela convenção do PSD de Alto Paraíso, realizada nesta semana.

João conta com o respaldo de figuras políticas de peso, como o deputado federal Fernando Máximo, do União Brasil (junto com João Padre na imagem) e o deputado estadual licenciado Laerte Gomes (PSD), sendo ambos os mais votados aos seus cargos nas eleições de 2022.

Originário do Espírito Santo, João Padre chegou a Rondônia em 1985, primeiramente estabelecendo-se em Alvorada do Oeste antes de mudar-se para Alto Paraíso. Com uma trajetória marcada por sua atuação em prol da comunidade, João Padre tem se destacado na política local e estadual.

Nas eleições municipais anteriores, João Padre ficou a apenas 12 votos de conquistar uma cadeira no Parlamento local, demonstrando sua forte base de apoio. Desde sua chegada a Alto Paraíso em 2004, ele tem sido uma figura atuante na comunidade, desempenhando múltiplas funções, incluindo líder religioso, radialista, monitor de ensino de alfabetização para jovens e adultos e conselheiro tutelar.

João Padre é casado com a professora Marlene de Jesus Almeida, funcionária concursada da prefeitura de Alto Paraíso há 27 anos, e pai de uma filha, Lorrany Sthefany. Sua contribuição para o desenvolvimento do município é notável, especialmente nas áreas de saúde, educação, estradas e agricultura. Sua habilidade em carrear recursos e seu trabalho como diretor de esportes têm sido fundamentais para esses avanços.

Com o apoio significativo dos deputados Fernando Máximo e Laerte Gomes, João Padre entra na corrida eleitoral com uma base sólida e uma visão clara para o futuro de Alto Paraíso. Sua candidatura promete continuar sua trajetória de dedicação e serviço à comunidade, buscando sempre o bem-estar e o desenvolvimento do município.