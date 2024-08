O vereador Edimar Kapiche, do PSD, confirmou sua pré-candidatura à reeleição em Cacoal.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Kapiche fez um breve balanço de seu mandato e compartilhou suas expectativas para as próximas eleições.

A convenção do PSD, partido do vereador, está marcada para este domingo, 4, na Câmara de Vereadores, onde sua candidatura será oficializada.

Kapiche se mostrou confiante em seu projeto de reeleição, destacando seu desempenho em um mandato voltado para o desenvolvimento de Cacoal. “Tenho participado ativamente e fui autor da indicação para a criação do Centro do Autismo em Cacoal. Além disso, apresentei vários projetos e indicações de gabinete que se tornaram políticas públicas importantes para a valorização dos servidores públicos, em parceria com o sindicato dos servidores”, afirmou.

O vereador também mencionou sua atuação na infraestrutura da cidade, defendendo projetos na Câmara Municipal e apoiando o prefeito Adailton Fúria. “Tivemos uma participação efetiva na defesa de obras com recursos federais e contrapartidas da prefeitura, através de linhas de financiamento que aprovamos na Câmara. Acompanhamos e cobramos a retomada das obras do Residencial Cidade Verde, para que as famílias possam tomar posse de suas casas”, explica.

Na área da agricultura, Kapiche destacou seu trabalho em colaboração com a Secretaria de Agricultura, atendendo às demandas da comunidade e mantendo contato constante para a manutenção das estradas vicinais. “Sempre recebemos as reivindicações da comunidade e atuamos como interlocutores junto à administração municipal. Esse respaldo e reconhecimento da população nos credenciam a buscar a reeleição, pois queremos continuar participando ativamente do crescimento de nossa cidade”, analisa.

Dada sua experiência na área de entregas, posto ter trabalhado no setor, ele também foi autor do projeto de lei que cria pontos de apoio para os entregadores de delivery e também os trabalhadores de moto aplicativo em Cacoal.