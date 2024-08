Pedro Henrique Rabelo, pré-candidato a vereador pelo PSD (Partido Social Democrático) em Cacoal, expressa suas expectativas otimistas para as eleições deste ano.

A convenção que oficializará sua candidatura ocorrerá neste domingo, 4, a partir das 16h, na Câmara Municipal de Cacoal.

Com uma carreira marcada por dedicação à educação e cultura, Rabelo, de 33 anos, busca um novo mandato e continuar seu trabalho em prol da comunidade cacoalense.

Formado em Pedagogia pela Unesc Cacoal e regente de fanfarra, Pedro Rabelo possui experiência na área cultural, tendo sido secretário municipal de cultura entre 2021 e 2022.

Durante sua gestão, ele promoveu eventos que se tornaram parte do calendário oficial de Cacoal, além de prestar assessoria à administração pública municipal. Seu trabalho na cultura foi reconhecido com a Medalha do Mérito Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira, concedida pelo 4º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia.

Na educação, Rabelo destacou-se com o projeto “Vereador Mirim”, que lhe rendeu o prêmio “Destaque Nacional” e a Medalha Mérito em Educação, outorgados pela União de Vereadores do Brasil. Sua atuação como professor de fanfarra e membro do Conselho Municipal da Juventude e da Associação de Bandas e Fanfarras também contribuiu para sua reputação de liderança e compromisso comunitário.

Em fevereiro de 2023, Rabelo aceitou o convite do Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) para chefiar seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho. Em poucos meses, ele construiu um significativo legado de trânsito político, fortalecendo as relações entre a Assembleia e o Governo do Estado. “É com imensa alegria e gratidão a Deus que convido nossa comunidade para a Convenção Partidária do PSD, onde oficializaremos minha candidatura a vereador por Cacoal e a reeleição do nosso Prefeito Adailton Furia”, destacou.