O partido União Brasil do município de Cerejeiras realizou sua convenção partidária neste sábado (03/08) e confirmou Sinésio José (UB) como candidato a prefeito do município de Cerejeiras e Valdir Carlos (MDB) como candidato a vice-prefeito para as eleições de 2024.

A chapa majoritária é composta pela coligação “Renovação, União e Compromisso”, que também inclui o Podemos, PRD e MDB, sendo este último responsável pela vaga de vice-prefeito.

Ao chegar ao evento, Sinésio José destacou a principal proposta de sua campanha: “Renovação, União e Compromisso. É fundamental respeitar os cidadãos de Cerejeiras”, afirmou.

O candidato chegou ao local da convenção acompanhado de apoiadores e lideranças dos partidos da coligação. Valdir Carlos, seu vice, ressaltou a grande participação popular e a experiência como agricultor e pecuarista de Sinésio José como fatores importantes para a eleição. “É uma festa maravilhosa, que demonstra o desejo do povo por Sinésio José, alguém com experiência comprovada. Cerejeiras precisa de soluções eficazes para a educação e saúde, e Sinésio é a garantia disso”, destacou Valdir.

O evento contou com a participação do presidente do União Brasil, o deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho, seu filho Wiveslando Neiva, diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (SEAGRI), vereadores e pré-candidatos a vereadores, além de lideranças políticas como o ex-prefeito Kleber Calisto de Souza (MDB) e membros da população.

“Nós construímos todo um plano de governo ouvindo diferentes pessoas em diversas regiões da cidade, e eu creio que precisamos enxergar algumas fragilidades. Precisamos cumprir o rito de usar bem o dinheiro público para que o gasto seja realmente efetivo. Também temos que privilegiar a saúde, educação e infraestrutura. Eu sou próximo do governador Coronel Marcos Rocha e do deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho, e creio que vou trazer investimentos para a nossa região”, concluiu Sinésio José.