Um acidente envolvendo uma carreta baú e uma picape aconteceu na manhã deste sábado, 3 de agosto, na BR-364, sentido Porto Velho, próximo ao São Lourenço, em Vilhena. Na colisão, dois ocupantes da picape morreram no local.

Informações extraoficiais obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia indicam que um dos pneus do cavalo que puxa a carreta teria estourado, fazendo com que o motorista invadisse a contramão e colidisse de frente com o carro. O condutor da carreta sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Funerária Canaã foram acionadas para atender à ocorrência.

>>>Vídeo: