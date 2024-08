Na noite de sexta-feira, 2, um motorista aparentemente embriagado causou um acidente de trânsito em Vilhena.

De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com vários carros estacionados ao longo da Avenida paraná, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Após o impacto, o motorista tentou fugir do local, mas foi impedido por populares que presenciaram o incidente. A população rapidamente cercou o homem, mantendo-o no local até a chegada da polícia.

Quando os policiais chegaram, o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio e fala arrastada.

O condutor foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Felizmente, não houve vítimas, mas os danos materiais foram consideráveis.

A ação da população ajudou a evitar que o motorista continuasse a colocar em risco a segurança de outras pessoas.

Este incidente reforça a importância de atitudes responsáveis no trânsito e da colaboração da comunidade para a manutenção da ordem e da segurança pública.

A polícia continua investigando o caso para apurar todos os detalhes do ocorrido.

>>>Vídeo: