Mario “Jabá” Moreira, ex-vereador e figura influente na política local de Cacoal, referendou esta semana em convenção do União Brasil sua candidatura à Câmara Municipal de Cacoal.

Moreira, que já exerceu mandato como vereador por oito anos, é conhecido por sua atuação vigorosa e comprometida com a fiscalização do poder Executivo.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ele afirmou que participará, na noite deste domingo, 4, da convecção dos partidos que formam a aliança que visa buscar a reeleição do prefeito Adailton Fúria (PSD), ocasião em que o União Brasil formaliza participação no grupo

Nas eleições anteriores, “Jabá” obteve votações expressivas, com 982 votos em 2012 e 949 votos em 2016. Durante seus mandatos, ele destacou-se nas discussões importantes para o desenvolvimento de Cacoal. Uma de suas contribuições mais notáveis foi a luta pela mudança no horário de funcionamento do comércio, que resultou na criação de milhares de empregos com a abertura de um shopping, além de lojas de varejo e supermercados operando aos domingos e feriados.

Em sua trajetória política, ele também ocupou a Secretaria Municipal de Obras e liderou uma representação regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O ex-vereador é reconhecido por sua postura firme em defesa da população e tem uma reputação de político sério e intransigente contra a corrupção.

Ao oficializar sua candidatura, Moreira reforçou seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão pública. “Estou construindo um projeto político para tentar retornar à Câmara Municipal de Cacoal, onde pretendo continuar meu trabalho em prol da comunidade”, declarou.