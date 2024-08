Cerejeiras comemora seus 41 anos de emancipação político-administrativa nesta segunda-feira, 5 de agosto, com uma programação especial que se estende por três dias.

As festividades começaram no sábado, 3 de agosto, com diversas atividades esportivas pela manhã. À noite, a Praça dos Pioneiros se transformou em um centro de cultura e lazer, recebendo uma feira de gastronomia e artesanato, seguida de um show musical com a dupla Renato e Adriel, que animou os presentes.

Neste domingo, 4 de agosto, a celebração continua com mais uma edição da feira de artesanato e gastronomia a partir das 16 horas, também na Praça dos Pioneiros. Além disso, haverá um passeio de trem, proporcionando um momento de lazer para as famílias e visitantes.

A segunda-feira, 5 de agosto, dia do aniversário de Cerejeiras, começa cedo com uma alvorada às 5 horas, marcada pela apresentação da banda fanfarra da Escola Estadual de Ensino Médio (Etan). Às 7 horas, ocorre um passeio ciclístico na Praça da Bíblia, reunindo ciclistas de todas as idades para celebrar a data especial.

As atividades programadas refletem o espírito comunitário e a cultura local, proporcionando momentos de integração e celebração para todos os moradores de Cerejeiras.