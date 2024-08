Na última quinta-feira 1º, o município de Chupinguaia foi palco de uma convenção que reuniu aproximadamente 200 pessoas.

O evento marcou a coligação entre o partido União Brasil e a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB.

Durante a convenção foi homologada a candidatura do empresário Alex Hiper Agro à prefeitura de Chupinguaia, além dos candidatos a vereador.

O encontro contou com a presença de diversos pioneiros do município, que manifestaram seu apoio ao pré-candidato Alex Hiper Agro. Entre os destaques da convenção, estavam as mensagens de apoio enviadas por importantes autoridades do estado de Rondônia.

O governador Marcos Rocha, a deputada federal Cristiane Lopes, o deputado estadual Cirone Deiró e a deputada estadual Cláudia de Jesus enviaram vídeos manifestando seu apoio à pré-candidatura de Alex Hiper Agro.

A escolha do candidato a vice-prefeito será anunciada até a próxima segunda-feira, completando a chapa majoritária que concorrerá nas próximas eleições.