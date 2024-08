Vilhena sediou na última sexta-feira (2), a maior convenção partidária do Cone Sul. O encontro, que oficializou o apoio do PL ao atual prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), também serviu para confirmar que o atual vice-prefeito do município, Aparecido Donadoni (PL), segue como vice da chapa.

O evento, que aconteceu no Parque de Exposições de Vilhena, reuniu diversas lideranças políticas do Cone Sul, como a presidente do PL em Vilhena, Sandra Melo, e também lideranças estaduais, como o senador Jaime Bagattoli (PL) que protagonizou um dos momentos chaves da convenção.

“Hoje é um dia de festa da democracia, porque oficializamos, junto ao nosso grupo, uma verdadeira frente em prol do nosso município. E a mensagem que passamos aqui não é só por Vilhena, pelo Cone Sul ou por Rondônia, mas pelo Brasil, a mensagem de que precisamos de pessoas de coragem e de pessoas honestas na política”, declarou o parlamentar.

Na ocasião, o nome indicado pelo PL à vice da chapa foi o do engenheiro florestal Aparecido Donadoni, atual vice-prefeito de Vilhena. Donadoni trocou o Progressistas (PP) pelo PL e teve o nome mantido na chapa pelo próprio senador Jaime.

O encontro também serviu para anunciar a nominata de candidatos a vereadores de Vilhena. “Eu aproveito para dizer a todos os pré-candidatos que no dia de hoje nós reafirmamos nosso compromisso com o povo de Vilhena, o de se empenhar ainda mais nesse projeto com toda dedicação à população vilhenense merece. O trabalho será árduo, mas confiamos em nossos princípios e de que estamos no caminho certo”, finalizou o senador.