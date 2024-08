A Associação de Ginástica de Vilhena (AGIV) está com matrículas abertas para garotas de 06 a 17 anos interessadas em praticar Ginástica Rítmica, em Vilhena.

A AGIV oferece bolsas integrais para alunas que atendam aos requisitos exigidos pela associação, proporcionando uma excelente oportunidade para jovens talentos.

As aulas são ministradas em dois locais: no Ginásio Geraldão, localizado na Avenida Paraná, e no Ginásio Dona Magal, situado no Bairro São José. A iniciativa visa promover a prática esportiva e descobrir novos talentos na modalidade, incentivando a participação das meninas da região.

A Ginástica Rítmica é uma modalidade que combina elementos de balé, dança e ginástica, utilizando aparelhos como fitas, bolas, arcos, maças e cordas. Além de desenvolver habilidades físicas, a prática contribui para a disciplina, a concentração e a autoestima das alunas.

Para mais informações sobre as matrículas e os requisitos para as bolsas integrais, entre em contato pelo WhatsApp (69) 98118-4338.