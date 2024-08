Em uma iniciativa para dar voz às pessoas com deficiência e identificar os principais obstáculos enfrentados no dia a dia, o ativista, servidor público e advogado Jailton Delogo, que é deficiente visual, realizou uma série de entrevistas e enquetes em suas redes sociais.

O objetivo é criar um parâmetro para que futuros governantes possam melhorar a vida desse segmento da população.

As entrevistas, ainda em fase inicial, já apontaram um consenso significativo: a maioria das pessoas com deficiência identifica as calçadas como o principal desafio de acessibilidade nas cidades. Além disso, problemas com o transporte público e o preconceito também são barreiras frequentes.

Jailton Delogo tem publicado essas entrevistas no TikTok, Kwai e Instagram, buscando aumentar a conscientização e promover mudanças efetivas. Ele destaca a necessidade de ações urgentes para transformar a realidade das pessoas com deficiência. “Precisamos alterar a visão social, promover mais inclusão escolar, usar a mídia para informar a população, cumprir a legislação vigente e destinar mais verbas para desenvolver programas sociais. Todos nós devemos fazer a nossa parte para que a inclusão social seja uma realidade”, afirmou o ativista.

Para seguir Jailton Delogo e saber mais sobre suas iniciativas, acesse o perfil dele no Instagram: @jailtondelogo.

Recentemente, os telespectadores ficaram sem notícias sobre acessibilidade, pois a TV Rondônia não exibiu o jornal “Bom Dia” no dia 31 de julho devido à cobertura das Olimpíadas, interrompendo o quadro “Momento da Inclusão”. Esse fato ressalta a importância de manter a visibilidade das questões de acessibilidade, mesmo durante grandes eventos.

A discriminação e a falta de acessibilidade são desafios contínuos para milhares de pessoas com deficiência. Iniciativas como as de Jailton Delogo são cruciais para promover a inclusão e fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e acessível para todos.