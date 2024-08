A Federação que reúne os partidos PT, PV e PCdoB oficializou a escolha de Marcia Regina de Abreu (PT) como candidata a vice-prefeita na chapa majoritária, ao lado de Alan Souza (PT), em Vilhena.

A decisão torna a chapa “puro-sangue”, reforçando a aliança interna entre os partidos.

Marcia Regina, de 33 anos, é profissional da Saúde e possui fortes laços políticos na região. Ela é prima da deputada estadual Cláudia de Jesus e sobrinha de Anselmo de Jesus, presidente estadual do PT, o que reforça seu apoio político e familiar na campanha.

Inicialmente, Marcia Regina concorreria ao cargo de vereadora, mas foi escolhida para compor a chapa majoritária.

Em seu lugar na nominata de vereadores, Fátima Beatriz assumirá a candidatura. De acordo com os coordenadores, a substituição visa fortalecer a estratégia política do grupo, otimizando as chances de sucesso nas próximas eleições.

Ao Extra de Rondônia, Alan Souza, oficializado candidato a prefeito, destacou a importância de ter Marcia Regina como sua vice, elogiando sua experiência na área da Saúde e seu compromisso com as causas sociais. A união de forças entre os partidos e os candidatos busca trazer melhorias significativas para a cidade, com foco em saúde pública e desenvolvimento social.

Com a confirmação da candidatura de Marcia Regina, a Federação PT, PV e PCdoB espera consolidar seu apoio nas bases eleitorais e fortalecer sua campanha.