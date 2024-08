Nos dias 03 e 04 de agosto, as comunidades do Setor Oito, Jardim Primavera e Europa foram beneficiadas com a primeira edição do Projeto Ísis, uma iniciativa que ofereceu uma ampla gama de atendimentos gratuitos.

Organizado pela Faculdade de Educação de Jaru – FIMCA Jaru em parceria com outras entidades, o evento foi realizado no Centro de Saúde Marcelina Tereza de Carvalho e na Escola Maria Gomes da Costa Gonçalves, proporcionando serviços essenciais à população local.

O evento teve início no sábado, dia 03, às 8h da manhã, com grande participação de moradores que buscaram os diversos serviços disponibilizados. Durante o dia, foram realizados atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e jurídicos, além de exames preventivos, vacinação e exames laboratoriais. As equipes dedicadas garantiram que cada morador fosse atendido de maneira eficiente e acolhedora.

O evento contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito João Gonçalves Junior, o vice-prefeito Jeverson Lima, a Secretária de Saúde Edileuza Souza Sena e outros patrocinadores, que prestigiaram e apoiaram a iniciativa. Dr. Aparício Carvalho, Diretor Geral da FIMCA Jaru e Presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, destacou a relevância do projeto, afirmando que estavam muito satisfeitos com o impacto positivo que o Projeto Ísis trouxe para a comunidade. “É uma oportunidade única para nossos alunos aplicarem seus conhecimentos e para a população receber cuidados essenciais de forma gratuita,” disse ele.

O prefeito de Jaru também elogiou o evento: “Estamos muito felizes em ver o impacto positivo do Projeto Ísis em nossa comunidade. A presença de tantos moradores buscando e recebendo atendimentos gratuitos é um reflexo do sucesso dessa iniciativa. Parabenizo a FIMCA e todas as entidades envolvidas por essa ação tão significativa. Esperamos que eventos como este se tornem uma prática comum, fortalecendo ainda mais nosso laço com a comunidade”.

Marcela dos Anjos, uma moradora do Setor Oito, expressou sua gratidão, afirmando que foi maravilhoso ter todos esses serviços disponíveis no bairro. Ela conseguiu fazer exames que estava precisando há muito tempo e ainda recebeu orientação jurídica. “Espero que esse projeto continue e que venham outras edições,” declarou.

Através de iniciativas como essa, a FIMCA e o Grupo Aparício Carvalho demonstram sua responsabilidade social e seu papel ativo na promoção da saúde e da qualidade de vida, reafirmando seu propósito de servir e apoiar a comunidade em que estão inseridos.