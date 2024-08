Nesta segunda-feira, 5 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, uma data que destaca a importância crucial dessa área para a saúde pública.

A atuação da Vigilância Sanitária é fundamental para prevenir riscos e garantir que a população tenha acesso a produtos seguros e de qualidade.

Em Vilhena, por exemplo, o setor é comandado por Edvaneide Silva Caçula, que explicou ao Extra de Rondônia a abrangência do trabalho realizado: “A gente atua no município de Vilhena em todo o comércio. Todo o comércio é passivo de inspeção de um fiscal de vigilância sanitária”, disse.

A Vigilância Sanitária fiscaliza estabelecimentos como farmácias, clínicas, indústrias de alimentos, lanchonetes, restaurantes e mercados. Segundo Edvaneide, o trabalho é dividido em licenciamento anual e visitas periódicas, focando na prevenção de agravos à saúde pública: “Essas visitas periódicas que a gente faz são visitas de prevenção. A gente trabalha educando o comércio local de como ele deve proceder”, explica.

A equipe de Vilhena é composta por 10 fiscais, além de um veterinário que acompanha a questão animal, inspeções em mercados e açougues. “Trabalhamos com diversas apreensões que não são divulgadas, dentre elas toneladas de carnes clandestinas. Conseguimos apreender esse material em uma ação conjunta com a polícia e outros profissionais”, pondera.

Além de suas funções regulares, a Vigilância Sanitária de Vilhena também executa campanhas como a antirrábica, voltada para a prevenção da raiva em animais. Apesar de não ser uma atribuição direta da Vigilância Sanitária, a campanha é realizada devido à ausência de um centro de zoonose na cidade: “A campanha antirrábica é de muita importância porque trabalha na prevenção. Vilhena é ativa nesse sentido e já estamos executando na área rural”, afirma.

A Vigilância Sanitária de Vilhena está situada ao lado da Friron, no antigo prédio da Gráfica Leonora, e atende denúncias pelo telefone 3322-1936, que também é WhatsApp. O horário de atendimento é das 7h às 13h, mas as denúncias são prioritárias: “A população que precisar dos serviços, estamos à disposição”, destaca.

HISTÓRIA

A comemoração coincide com o nascimento de Oswaldo Cruz, um dos maiores sanitaristas da história do país, conhecido por seu combate a epidemias como a febre amarela, peste bubônica e varíola no início do século XX.

A Vigilância Sanitária é responsável por assegurar a qualidade, segurança e eficácia de produtos e serviços oferecidos à sociedade. Sua atuação abrange desde a fiscalização de alimentos e medicamentos até o controle de zoonoses e a verificação das condições sanitárias de diversos estabelecimentos. Instituída pela Lei 13.098, de 27 de janeiro de 2015, a data foi escolhida para celebrar o trabalho contínuo e essencial da Vigilância Sanitária.