Preocupada em melhorar a qualidade de vida da população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve presente no município de Castanheiras, na última sexta-feira (2), para a entrega oficial de uma van com capacidade para 15 passageiros.

O veículo, que custou R$ 257 mil, com R$ 17 mil em contrapartida da Prefeitura, vai atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e terá como principal função facilitar o transporte de pacientes para consultas e tratamentos em outros municípios.

Durante a cerimônia, Ieda Chaves expressou sua satisfação em poder contribuir para a melhoria do acesso à saúde da população local. “Sabemos o quão isso vai ajudar a população que vive aqui no deslocamento para tratamento de saúde. A pessoa já está doente e precisa ter um mínimo de conforto e dignidade para chegar até uma unidade de saúde mais próxima, seja em Cacoal ou em Porto Velho”.

A parlamentar ainda destacou a necessidade de olhar e investir em regiões mais distantes das cidades que contam com melhor estrutura em serviços de saúde. “Com melhores condições de deslocamento, ganhamos tempo na busca por atendimento de especialistas médicos, suprindo a carência existente na cidade. Por este motivo, coloco-me à disposição também para outras parcerias onde a população seja beneficiada e que façam um bom uso deste veículo”, acrescentou.

ESPORTE

Além da entrega da van, Ieda Chaves anunciou que uma nova emenda no valor de mais de R$ 80 mil será destinada para uma escola de futebol de Castanheiras. A iniciativa visa investir no futuro das crianças e adolescentes da região, oferecendo oportunidades de desenvolvimento através do esporte. “Investir no futuro das nossas crianças é investir no futuro de todos nós”, afirmou a deputada.

VISITA AO PODER LEGISLATIVO

Ieda Chaves aproveitou a agenda oficial na cidade para se reunir com vereadores e todos os servidores da Câmara Municipal, visando estreitar laços e conversar sobre os anseios da população. Entre os assuntos abordados, discutiu-se o “Agosto Lilás”, ocasião em que a deputada, como defensora da causa da mulher, falou sobre proteção, dignidade e fez um apelo para que os homens assumam maior responsabilidade em relação à população feminina.