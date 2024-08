Na manhã desta segunda-feira, 5, o jornalista e acadêmico de Direito, Paulo Mendes, de 54 anos, visitou o Extra de Rondônia para anunciar oficialmente a aprovação de sua candidatura a vereador em Vilhena pelo partido União Brasil.

Residente no município há três décadas, Paulo Mendes é conhecido por seu trabalho na comunidade e faz parte de uma família tradicional de Vilhena.

Durante a visita ao site, Paulo Mendes falou sobre suas motivações e propostas políticas. “Eu quero ser vereador em Vilhena porque tenho na minha essência a necessidade e o desejo de servir, algo que herdei da minha mãe. Desde que cheguei aqui, sempre procurei servir na medida do possível, tentando melhorar o que está ao meu redor. Como jornalista, tenho uma visão privilegiada das mazelas da sociedade e conheço os bastidores do poder público e da política, algo que o cidadão comum não tem acesso”, afirmou.

Paulo destacou a questão do INSS como um problema que precisa de atenção do poder público municipal, mesmo sendo uma responsabilidade federal. “Os recursos desembocam nos municípios, e é aqui que temos que fazer com que as coisas cheguem às pessoas. A violência em Vilhena também é uma preocupação. Não podemos ter um município desenvolvido sem segurança pública. Empresas temem investir em cidades violentas, e isso impede o desenvolvimento econômico”, acrescentou.

O candidato ressaltou a importância de um mandato participativo, com a sociedade civil organizada tendo voz nas decisões. “Quero criar um tripé com a sociedade, onde meu voto como vereador será dividido entre a sociedade civil organizada e o cidadão comum. Quero abrir canais de comunicação para que a população possa votar e opinar sobre os projetos importantes”, explicou.

Entre suas propostas, Paulo Mendes planeja transformar a economia da Câmara em projetos sociais que beneficiem a população. “Quero que a economia dos vereadores seja utilizada em projetos sociais, pois é um recurso significativo que pode atender a várias necessidades da comunidade”, disse. Paulo também pretende ter um técnico no seu gabinete para elaborar projetos baseados nos programas do governo federal e buscar parcerias em Brasília, custeando as despesas do próprio bolso.

Ele também acredita que “o vereador deve ser um fiscalizador e garantir que os serviços públicos sejam prestados da melhor forma possível. Quero que não faltem médicos nas unidades de saúde nos finais de semana, por exemplo”.

Sobre a atual Câmara de Vereadores, Paulo Mendes fez uma avaliação crítica, afirmando que, apesar de haver pessoas honradas, o resultado do trabalho é pouco expressivo. “A relação custo-benefício do que é gasto com a Câmara e os resultados não é o que a sociedade espera. Podemos fazer muito mais”, criticou.

Ao comentar sobre a administração municipal, Paulo elogiou a coragem do prefeito Flori em enfrentar o sistema, especialmente na área da saúde. “O fato de ele ter mudado radicalmente a saúde me ganha. Vejo nele uma pessoa capaz de dialogar e equilibrada”, opinou.

Paulo Mendes encerrou a entrevista com uma mensagem aos eleitores, pedindo responsabilidade na escolha dos candidatos. “Quem não me escolher como candidato, que pelo menos vote com critério. Não podemos plantar uma semente ruim e esperar colher frutos bons”, concluiu.