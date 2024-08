Na noite de domingo, 4 de agosto, uma mãe responsável decidiu acionar a polícia após descobrir que seu filho adolescente havia chegado em casa com objetos furtados, em Cerejeiras.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mãe encontrou produtos que não pertenciam ao filho, ainda com etiquetas, no quarto dele.

Desconfiada, ela questionou o adolescente sobre a origem dos objetos e, após muita insistência, ele confessou que os havia furtado de uma loja local situada na Avenida Integração Nacional, no centro da cidade. Diante da revelação, a mãe não hesitou em tomar uma atitude firme: ligou para a polícia e relatou o ocorrido.

Contudo, antes de irem ao endereço da denunciante, os policiais foram à loja citada por ela e, ao chegarem, perceberam que a porta dos fundos estava arrombada.

Com isso, os militares entraram em contato com a proprietária da loja, que foi ao estabelecimento e constatou a falta de diversos produtos.

Posteriormente, os militares foram à casa da denunciante e, em contato com ela, ouviram o relato do ocorrido. A mãe apresentou o filho aos policiais, junto com os produtos que ele havia furtado.

O adolescente confessou o furto aos policiais e revelou que havia mais objetos na casa de um comparsa, que também era menor de idade, fornecendo o endereço.

Rapidamente, os PMs foram à residência indicada pelo menor infrator e localizaram o comparsa, que confessou a participação no crime e entregou os objetos que estavam com ele.

Os adolescentes, acompanhados de seus responsáveis, foram conduzidos à delegacia. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência. Os menores infratores são velhos conhecidos no meio policial por delitos dessa natureza.