1.-Equilíbrio Fiscal. O desequilíbrio das contas públicas (federais) é o principal responsável pela geração da inflação.

Os principais jornais do país de hoje colocaram como manchete: “O banco central não hesitará em subir os juros em caso de piora do cenário para inflação!” O governo federal é contra a inflação, porém as declarações de Lula inquietam o mercado, pois indicam afrouxamento do equilíbrio fiscal. Não é possível gastar recursos com políticas sociais, se o governo não tem recursos. Vale lembrar que um presidente da república já foi afastado por desrespeito o equilíbrio fiscal. E isso pode se repetir.

2.-US$ dólar. A variação do dólar comercial é um dos melhores e precisos indicadores econômicos da credibilidade da moeda. Também identifica, de forma técnica e independente, os índices de inflação experimentados pelo país. A cotação do dólar em 31.12.23 foi R$ 4,84. Naquela ocasião (início de 2024) diversos líderes empresariais foram consultados e projetaram, para 31.12.24, uma pequena variação do dólar americano, atingindo R$ 5,00 (mais 3,30%). Ocorre que no final de Julho.24 a moeda valorizou-se, em termos reais, em 16,94%. No mesmo período (de Janeiro a Julho/24), a inflação local (medida pelo IGP-M), foi de 1,7% enquanto o dólar subiu 16,94%! Se um país não zela por sua moeda, comprova que ele não tem respeito por si mesmo.

3.-Endividamento. Você sabe qual o tamanho da dívida externa pública? E quanto pagamos de juros mensalmente? Há pouco tempo um jornal local dizia que o país pagava R$ 2 bilhões de reais por dia! Todos sabemos que a dívida brasileira cresce sem parar, provocada pelos déficits públicos crônicos, o que preocupa seriamente todos os segmentos da economia. No ano de 2022, os juros da dívida pública representavam 46,3% do orçamento anual! Vou repetir: 46,3% do orçamento foi consumido no pagamento de juros! Você sabe como e quando o governo pretende baixá-la? Em que montante? Eu não sei. Acho que o cidadão tem direito a um esclarecimento.

As boas notícias são que: A-Venezuela, através de significativas demonstrações públicas, pacíficas e ordeiras, avança com consistência no retorno ao regime democrático (em vez de ditadura); B-Nosso país é um grande exportador mundial de 12 produtos (soja, petróleo, minério ferro, celulose, milho, carne bovina, carne de aves, suco de laranja, açúcar, farelo soja, aviões e produtos manufaturados); C-Brasil criou um avião de transporte militar (KC 390), sem nenhum concorrente mundial na categoria, o qual tem a possibilidade de faturar nos próximos anos, mundo afora, US$ 60 bilhões;

D-A Embraer pensa de criar um avião maior (passageiros) e concorrer diretamente com os dois maiores e conceituados fabricantes mundiais aviões civis (Airbus e Boeing).

Os números acima, relativos às empresas brasileiras exportadoras, demonstram a exuberância financeira de nossos bravos e competentes empresários. Que estes exemplos nos motivem ao trabalho com fé em Deus, gerando riquezas, em todas as áreas de conhecimento. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.