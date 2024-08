Na tarde da última segunda-feira, 05, Isabely Berça Baumgratz, eleita a Rainha da Exponorte em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia para contar a experiência que vivenciou durante o concurso realizado no último sábado (leia mais AQUI).

Isabely expressou alegria e gratidão por alcançar seu objetivo. “Eu me sinto extremamente feliz, grata e realizada, porque sempre foi um sonho. Um sonho que lutei em 2016 e não consegui. E, agora, me sinto realizada em ter conseguido a minha faixa de rainha”, compartilhou.

Ela disse que a motivação principal para participar do concurso este ano foi o prêmio, algo que ela não hesitou em admitir. “Não vou ser hipócrita e dizer que não foi o prêmio. Acho que todas as meninas têm como principal motivação o prêmio. Mas sempre foi algo que gostei: concursos. Sou modelo da Vogue Models de Vilhena, então sempre gostei de passarela, palco e público. Uma das motivações foi o prêmio e a outra foi por ser algo que gosto de fazer”, comenta.

Entre os maiores desafios enfrentados, Isabely destacou a coreografia. “Acredito que a coreografia foi o maior desafio. Por mais que eu não soubesse tocar o berrante e o chicote, tive que aprender, e isso não foi difícil para mim. Agora, a coreografia foi algo difícil pelo fato de eu não ter esse hábito de dançar. Tive que aprender do zero, mas deu tudo certo”, revela.

Segundo Isabely, o apoio da família foi essencial nessa jornada. “Meu marido foi uma das pessoas que mais me apoiou a me inscrever e, durante o concurso, sempre esteve me apoiando e ajudando. Ele me auxiliou na coreografia. E eu sempre falo para todo mundo que ele foi meu coreografo. Depois, minha mãe e meus parentes em geral. Graças a Deus, tive apoio muito bom da minha família, mas principalmente do meu marido, Leonardo Marconi”, agradece.

A jovem deixou uma dica para as futuras candidatas. “O principal conselho é se dedicar. Se existe algo que você quer, corra atrás. Tenha pontualidade e não falte nos ensaios porque isso é essencial. Não procure briga com as outras candidatas, pois isso acaba desvalorizando você. Seja simpática, pontual e dê tudo de si”, aponta.

Durante seu reinado, Isabely conta como pretende representar Vilhena. “Por ser vilhenense, sempre quis ter essa experiência de representar minha cidade natal onde sempre morei. Estarei sempre disponível para a cidade no que precisar, fazendo vídeos, divulgações, e espero fazer isso muito bem. Estarei sempre à disposição para nossa cidade”, garante.

Em suas palavras finais, Isabely expressou gratidão a todos que a apoiaram. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estavam à disposição para me ajudar. Gostaria de agradecer à organização da Exponorte, que sempre esteve disponível para nos auxiliar no que precisássemos. Agradeço ao Extra de Rondônia e a todas as empresas que disponibilizaram tempo para nos entrevistar e fazer vídeos. Sou muito grata a todos vocês”, encerrou.