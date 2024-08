No dia 05 de agosto, no anfiteatro do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, foi realizado o painel do projeto “Amazônia Que Eu Quero” (AMQQ).

O evento, que foi transmitido ao vivo pelo G1 Rondônia, contou com a presença do Dr. Aparício Carvalho, presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho e embaixador do projeto, juntamente com Adélio Barofaldi, presidente do Grupo Rovema, Caio Pompeu, presidente na Eletrobras Furnas e Hélio Kimelblat, diretor da Rede Amazônica, que também são embaixadores do projeto por sua dedicação à causa da preservação e desenvolvimento da região amazônica.

O principal objetivo do projeto “Amazônia Que Eu Quero” é fomentar discussões e descobrir estratégias inovadoras que garantam um futuro próspero e sustentável para a região amazônica por meio de painéis com especialistas da área, órgãos públicos, parcerias com a iniciativa privada e empresários que fazem a diferença na área.

Nesse ano, o AMQQ tem como tema “Bioeconomia: Soluções Inovadoras”, e reuniu painelistas especialistas para debaterem assuntos como desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis, a integração das comunidades locais na bioeconomia, e as políticas públicas necessárias para fomentar um crescimento econômico que esteja em harmonia com a conservação ambiental.

“Acredito que ao unir esforços em prol da bioeconomia e da educação, podemos construir um futuro sustentável para a Amazônia, beneficiando não apenas a nossa comunidade, mas todo o mundo. Este esforço está alinhado com as práticas dos povos indígenas que sempre estiveram engajados em ações sustentáveis”, expressa Dr. Aparício.

As instituições do Grupo Aparício Carvalho estão profundamente comprometidas com a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia, focando em fornecer um ensino abrangente para pessoas da Amazônia que se tornarão profissionais atuantes na região. Esses profissionais serão equipados com conhecimento e consciência sobre a importância dos esforços de preservação e conservação ambiental, impactando significativamente suas respectivas comunidades.

Ao abraçar a bioeconomia, não apenas salvaguardamos os recursos naturais, mas também criamos oportunidades de emprego, promovendo a inovação e impulsionando o desenvolvimento sustentável, valorizando a sabedoria ancestral das comunidades indígenas, que há muito incorporaram práticas sustentáveis em suas rotinas diárias.

O Grupo Educacional Aparício Carvalho dedica-se a educar e esclarecer o público sobre a importância da preservação da Amazônia. O compromisso é garantir que as próximas gerações possam deleitar-se com o vasto patrimônio ecológico e cultural da região.

“Amazônia Que Eu Quero” representa um marco significativo na jornada rumo a um futuro mais verde e sustentável para a Amazônia, demonstrando que, através da educação e da inovação, é possível criar um mundo melhor para todos.