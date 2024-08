Uma aeronave da Master Aviação está ajudando a equipe do Corpo de Bombeiros a combater um incêndio em vegetação próximo à Base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-435, rodovia que liga Vilhena a Colorado do Oeste.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o fogo começou no final da manhã desta terça-feira, 6 de agosto, e já atingiu mais de 10 alqueires de terra. As autoridades estão preocupadas devido à proximidade com a área da PRF e à rápida propagação das chamas.

As equipes de bombeiros, juntamente com o suporte aéreo, estão trabalhando arduamente para controlar o incêndio e evitar que ele se espalhe ainda mais. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar têm dificultado os esforços de combate, tornando a situação ainda mais crítica.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas suspeita-se que a combinação de clima seco e possíveis ações humanas negligentes tenha contribuído para o início das chamas.

O trabalho coordenado entre as equipes terrestres e o apoio aéreo é essencial para conter o avanço do fogo e minimizar os danos à vegetação e propriedades da região.

As autoridades locais seguem monitorando a situação de perto e reforçam a importância da colaboração da comunidade para evitar novos focos de incêndio.

