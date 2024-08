O empresário Lucas Maciel foi aprovado como candidato a vereador pelo PSD em Pimenta Bueno.

Lucas, que possui empresas em Pimenta Bueno e Cacoal, está no mercado há quatro anos e escolheu se envolver ainda mais no desenvolvimento econômico de Pimenta Bueno.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Lucas Maciel afirmou: “Tenho empresa em Pimenta Bueno e a empresa já vai fazer quatro anos aqui. Escolhi agregar mais em Pimenta Bueno como já agrego no desenvolvimento econômico. A cidade está em pleno desenvolvimento, isso não pode parar, isso não pode retroceder”.

Lucas destacou que, embora o Legislativo tenha limitações quanto à execução de obras, ele se compromete a trabalhar pelo município. “O que eu prometo é trabalho, trabalhar por Pimenta Bueno, trabalhar para as pessoas. Temos um grande apoio da deputada federal Silvia Cristina e do deputado estadual Cássio Gois, que serão essenciais para trazer recursos para a cidade”, afirma.

Com apoio político, Lucas pretende desenvolver projetos importantes, especialmente na área da saúde. “Minha mãe hoje é secretária da saúde aqui em Pimenta Bueno, e temos projetos nessa área. Um dos nossos principais projetos, em parceria com deputados parceiros, é trazer um pronto-socorro infantil para Pimenta Bueno, similar ao de Cacoal”, analisa.

A avaliação de Lucas sobre a atual Câmara Legislativa de Pimenta Bueno é positiva. “Acredito que foi boa. Muitas pessoas lá dentro trabalharam pela população, e o desenvolvimento da cidade também se deve à Câmara, que colaborou com o prefeito”, avalia.

Quanto a administração municipal, Lucas afirma que o prefeito Arismar Araújo “fez uma gestão técnica, de resgate da dignidade e do respeito com a coisa pública em nosso Município, sem politicagem, e por isso tenho orgulho de dizer que contaremos com o seu apoio para dar essa continuidade no trabalho que foi feito”.

Além de focar no desenvolvimento econômico e na saúde, Lucas enfatiza a importância de ouvir a população: “As pessoas precisam que o vereador olhe mais para elas, ouça mais. Muitos estão desgostados da política. É importante ouvir a população e resolver seus problemas”, explica.

Com 22 anos, Lucas Maciel é o candidato mais jovem a vereador em Pimenta Bueno. Empreendedor desde os 16 anos de idade, ele busca representar tanto a juventude quanto toda a população do município. “A mensagem que deixo é que a gente não promete, mas quando fazemos um compromisso, cumprimos. Vamos cumprir compromissos e não apenas prometer”, encerrou.