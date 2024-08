O Partido Liberal (PL) confirmou, após convenção na última segunda-feira, 05, o advogado Paulo Henrique para concorrer à reeleição ao cargo de vereador nas eleições de outubro próximo.

Na oportunidade foi homologada a candidatura majoritária de Celso Popó e Gil Cardoso, a prefeito e vice, respectivamente.

Dr. Paulo Henrique, como é conhecido no município, busca continuar seu trabalho no parlamento e destaca a importância de sua permanência na Casa de Leis para seguir contribuindo com melhorias para comunidade e exercendo seu papel de agente fiscalizador no Poder Executivo.

“Nosso mandato é mais do que apenas ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Ele é uma expressão de um novo tempo, de uma geração que acredita na justiça social e na construção de uma cultura política verdadeiramente transformadora. Minha missão é incentivar a participação popular e colocar os interesses coletivos acima dos individuais”, frisou.

Em 2024, Paulo Henrique focou o mandato na fiscalização, desburocratização da máquina pública visando a transparência na administração pública. Lutou pelo piso nacional dos profissionais de enfermagem, pela valorização dos servidores da educação, bem como os servidores da saúde.

Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, agilizou a tramitação de projetos de lei de interesse público. Na comissão de educação, saúde e assistência social, priorizou o combate à violência doméstica e a segurança nas escolas, solicitando monitoramento eletrônico e segurança pessoal nas unidades escolares.

Paulo Henrique é cristão, católico, 40 anos, pai, jornalista, advogado e empreendedor. Atualmente exerce a advocacia e o mandato de vereador na cidade de Cacoal. Informações de sua atuação política pode ser encontrada por meio de suas redes sociais @drpaulohenriquesilva.