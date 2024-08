Em Vilhena, as candidaturas majoritárias para a eleição municipal deste ano foram definidas, e três chapas irão disputar o comando da cidade.

O atual prefeito, Flori Cordeiro de Miranda Junior, busca a reeleição pelo PODEMOS, tendo como candidato a vice-prefeito Aparecido Donadoni (PL).

Em oposição, está o grupo Donadon, representado por Raquel Donadon (PRD) e seu vice Pastor Luiz Carlos Zimermann (PRD). Além dessas duas chapas, o Partido dos Trabalhadores (PT) também entrou na corrida, com Alan Souza como candidato a prefeito, acompanhado de Márcia Regina de Abreu como vice.

Flori Cordeiro tenta garantir mais um mandato à frente da prefeitura. Ao seu lado, Aparecido Donadoni, atual vice-prefeito, soma forças para fortalecer a chapa, repetindo a dobradinha das eleições suplementares de 2022. A administração atual aposta na continuidade dos projetos e na experiência adquirida ao longo do mandato para convencer os eleitores a optar pela reeleição.

Raquel Donadon pertence ao grupo Donadon, que é uma força tradicional na política de regional, com várias gestões no comando de Vilhena e outras cidades do Cone Sul ao longo dos anos. A chapa busca retomar o controle da prefeitura, prometendo renovação e novas propostas para o desenvolvimento do município e a retomada de projetos que implantou no passado, particularmente em infraestrutura, assistência social e valorização dos servidores.

A terceira chapa é encabeçada por Alan Souza (PT), que aposta em conquistar os votos dos eleitores simpatizantes de Lula e dos indecisos, apresentando-se como uma alternativa à polarização entre as duas chapas que representam forças tradicionais. A proposta do PT é trazer uma perspectiva diferente, com foco em políticas sociais e inclusão.

Com essas definições, a campanha eleitoral em Vilhena promete ser acirrada, com cada chapa apresentando suas propostas e visões para o futuro da cidade. A disputa colocará em confronto a continuidade do atual governo, a tradição do grupo Donadon e a renovação proposta pelo PT, cada um buscando o apoio da população vilhenense.

