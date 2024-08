Nas últimas semanas, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) se destacou como uma figura importante nas convenções municipais realizadas em diversas cidades de Rondônia.

Demonstrando sua liderança e habilidade em construir diálogos e parcerias, Gois participou ativamente do lançamento de candidaturas a prefeito e vereador, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do PSD no estado.

Durante as convenções, o parlamentar esteve ao lado de importantes lideranças, incluindo o presidente estadual do PSD, o ex-senador Expedito Júnior, e o prefeito de Cacoal, Adailton Furia. Juntos, eles lançaram candidaturas em várias cidades, visando um resultado expressivo nas próximas eleições.

A cidade de Cacoal, sob a administração do prefeito Furia, tem sido um exemplo de gestão eficaz e desenvolvimento. Este sucesso se reflete na base eleitoral de Cássio Gois, que apoia a reeleição de Adailton Furia e utiliza Cacoal como um modelo para outros municípios.

Gois também esteve presente no lançamento de candidaturas à reeleição de prefeitos em cidades como Ministro Andreazza (Milla da Agricultura) e em São Felipe, o popular Ney da Paiol.

Além disso, em Castanheiras, o deputado declarou apoio ao retorno do ex-prefeito Alcides do Som como candidato. Em Primavera de Rondônia, a Enfermeira Conceição, que teve uma votação expressiva em 2020, agora se apresenta como uma forte candidata ao Executivo municipal, contando com o suporte do deputado Cássio.

O deputado também esteve envolvido no lançamento de candidaturas a vice-prefeito. Em Pimenta Bueno, a pastora Marciane Stocco, na composição com a Professora Marcilene (Pode) e, em Chupinguaia, com Eliezer Paraíso ao Lado do Dr. Wesley Araújo (PP).

Já em Novo horizonte, o parlamentar destacou Cido Motos com Zezinho da Agricultura (MDB), em Alvorada do Oeste, o candidato a vice é Geovani Tomiazzi, foi o nome escolhido pra caminhar ao lado do Jair Luiz (UBR) além de apoiar diversos candidatos a vereadores em municípios como Theobroma, Teixeirópolis, Vale do Paraíso, Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Santa Luzia, Itapuã do Oeste, Alto Paraíso, Nova Brasilândia e Rolim de Moura.

Em São Miguel do Guaporé, a convenção de 5 de agosto marcou um dos momentos mais esperados, com o lançamento do Dr. Fábio de Paula a prefeito apoiado diretamente por Cássio Gois e todo um arco de alianças política envolvidos.

Com presença em mais de 20 municípios, incluindo a capital Porto Velho, Cássio Gois tem sido um dos pilares na expansão e fortalecimento do PSD. Seu apoio vai desde candidatos à reeleição até novos nomes buscando a primeira eleição. A atuação do deputado se estende aos extremos do estado, com uma base eleitoral consolidada em cidades como Machadinho do Oeste, Espigão do Oeste e Vilhena.

A meta estabelecida pelo deputado Cássio Gois e pelo PSD em Rondônia é ambiciosa: conquistar pelo menos 10 prefeituras e eleger no mínimo 70 vereadores nas próximas eleições. Com o apoio de lideranças como o parceiro deputado Laerte Gomes (PSD), Expedito Júnior e Adailton Furia, e o exemplo de sucesso em Cacoal, Cássio Gois acredita no fortalecimento contínuo do partido no estado.