A maior casa sertaneja da região, Old Ranch, realiza show nacional do cantor Léo Nascimento, nesta sexta, 09. O artista está em turnê por Rondônia e promete animar o público com show em Vilhena.

O show acontecerá no dia 9 de agosto. Este evento, intitulado “Boteco do Old Ranch”, contará com apresentações locais de abertura com Diogo Amorin e Duda Martinelli. Após o show, haverá uma apresentação do DJ Enevax.

Além disso, haverá uma promoção de chope por R$ 7,99 das 21h às 23h. Os ingressos estão no valor de R$ 49,99 se esgotando rapidamente, então garanta o seu quanto antes para não perder esse grande evento.