Na noite da última segunda-feira, 05, foi aprovada em convenção a candidatura de Silvano Ascari Almeida (MDB) para prefeito de Cabixi, tendo como vice na chapa Fábio Dutra Matos (PRD).

Ao Extra de Rondônia, a assessoria da dupla política informou que Silvano, de 40 anos, é agricultor e pecuarista. Ele nunca havia se candidatado antes, mas decidiu entrar na política com o objetivo de trazer mudanças positivas para Cabixi. Ascari tem experiência no campo e conhece de perto as necessidades da comunidade rural.

Fábio Dutra Matos, com 36 anos, é engenheiro florestal e extensionista da Emater. Também estreante na política, Fábio possui um forte compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental. Sua formação técnica e prática no setor florestal promete agregar valor à gestão municipal.

A assessoria informou que a candidatura de Silvano e Fábio tem como principal bandeira a renovação. Ambos acreditam que Cabixi precisa de novas ideias e abordagens para enfrentar os desafios atuais e futuros.

A convenção contou com a presença de diversos membros dos partidos MDB, PRD e PSD, além de apoiadores da comunidade.