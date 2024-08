Um homem identificado como João Neres dos Santos, de 79 anos, foi encontrado sem vida na tarde desta quarta-feira, 7, em um apartamento na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do imóvel não via o inquilino desde a última segunda-feira, dia 5, e ficou preocupado, pois o inquilino era idoso e morava sozinho. Decidiu então entrar no apartamento e encontrou o idoso morto.

Não há marcas de violência no corpo, e por isso, presume-se que ele tenha sofrido um enfarte.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Posteriormente, o cadáver será liberado para a funerária Dom Bosco realizar a remoção.

Informação extraoficial indica que o idoso não tem parentes em Vilhena.