Na tarde desta terça-feira, 06, Joanes Rosa (PRD) visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que explicou sua decisão de abrir mão da candidatura a vereador para apoiar o comerciante e corretor de imóveis Roberto Souza (PODEMOS), conhecido como “Nego”, também ouvido pelo site.

Roberto vem de uma família tradicional na política vilhenense, sendo sobrinho de Jacy Alves, que foi vereador por cinco mandatos consecutivos, e primo de Ademir Alves, atual vereador afastado por motivos de saúde. Ele mora em Vilhena há 42 anos.

Durante a entrevista, Joanes destacou a importância de pensar no bem comum. “Então, é muito importante quando a pessoa, ele não pensa só em si. Temos que ter o pensamento do bem comum. E analisando essa questão, eu resolvi retirar a candidatura para poder ajudar um amigo, parceiro e mais do que isso, é um irmão. Hoje nós somos parte das duas das maiores famílias da cidade, e também somos da mesma igreja, a mesma denominação. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, em Mateus, 12, 25 diz que um reino dividido, ele não subsiste. Então eu achei por bem, a gente unir as forças para que desse uma sustentação melhor, para que desse mais solidez a candidatura do meu amigo aqui, Roberto.”

“Nego”, por sua vez, expressou seu desejo de continuar o legado político de sua família e contribuir para o desenvolvimento de Vilhena. “Queremos uma Vilhena melhor e vamos lutar para isso. Já quero agradecer aqui também a companheira aqui, a Joanes e a sua família por estar nos ajudando, todos empenhados nesse projeto, e vamos estar junto aí nessa caminhada. Que Deus nos abençoe até a vitória”, afirmou.

Roberto também compartilhou alguns de seus planos para o futuro, enfatizando a importância de parcerias e cooperação entre os vereadores e o prefeito para melhorar a cidade. “Estamos elaborando projetos junto com a equipe e logo mais vamos apresentar as nossas propostas, no período de campanha. Vejo que a câmara atual teve um desgaste, mas acho que cada um está seguindo seus projetos novamente, e prefiro não fazer críticas”, analisa.

Ele também disse que o atual prefeito Flori Cordeiro fez um trabalho bom, melhorou em alguns setores, mas sempre é possível fazer mais. No Legislativo, ele pretende trabalhar em parceria com o prefeito, seja qual for, “sempre voltado a promover ações que tragam o que for melhor para o município e a população”.