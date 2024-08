Em Cerejeiras, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada pela central de operações para atender a uma ocorrência de briga familiar. No local, os policiais constataram o desespero da esposa e dos três filhos do agressor, sendo um deles uma criança de apenas quatro anos. A mãe do agressor também estava presente, todos em estado de pânico.

Segundo a esposa E., o marido G., chegou em casa por volta das 23h30 e ligou um aparelho de som, o que acordou o filho pequeno. Ao ser repreendido por E., G., iniciou uma série de agressões, desferindo socos que deixaram lesões no tórax da esposa. A filha de 13 anos, interviu desesperadamente, mas foi ameaçada pelo pai.

Com a chegada dos policiais da Força Tática, G., foi detido sem resistência, alegando tratar-se apenas de uma briga. Durante a revista, foram encontradas 31 munições calibre .38 SPL e uma balança de precisão com resquícios de droga, corroborando o relato de E., sobre o envolvimento do marido com o tráfico.

S., ex-mulher de G., também chegou ao local e narrou uma série de abusos e ameaças que sofreu desde a separação. Ela revelou ser constantemente forçada a manter relações sexuais com G., sob ameaça, inclusive na presença dos filhos. Ambas, E., e S., manifestaram interesse em obter medidas protetivas.

A investigação revelou um histórico de violência de G., que já utilizou armas de fogo e brancas para ameaçar as vítimas. O agressor apresenta comportamentos possessivos, ciúmes excessivos e controle financeiro sobre as vítimas, além de ser usuário abusivo de álcool. As ameaças e agressões têm se tornado mais frequentes e graves, afirmam as vítimas.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. E., e S., esperam que as medidas protetivas sejam efetivadas para garantir a segurança de suas famílias.

A importância de denunciar qualquer forma de violência doméstica e buscar ajuda das autoridades competentes não pode ser subestimada. Ações rápidas e eficazes podem salvar vidas e proteger vítimas de abusos contínuos.