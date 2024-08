Recursos municipais e atuação parlamentar fizeram sair do papel a tão aguardada duplicação do trecho urbano da BR-174 em Vilhena (RO), que liga o sul de Rondônia ao noroeste do Mato Grosso.

Na prática, o prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos), vai destinar R$ 5 milhões para a execução da obra. Já o senador Jaime Bagattoli (PL) atuou diretamente com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) para que a obra saísse do papel.

Por se tratar de uma rodovia federal, o senador promoveu, nos últimos meses, uma série de reuniões com o diretor-geral do departamento em Brasília, Fabrício Galvão, e também com o Dnit em Rondônia, através do superintendente André Santos, além do prefeito Flori.

“O Dnit, tanto em Brasília quanto em Rondônia, na pessoa do engenheiro André, tem sido um grande parceiro nosso na melhoria das rodovias em Rondônia e com esse trecho não seria diferente. Com o crescimento de novos bairros ao longo da BR-174, o trânsito naquela região aumentou bastante e o projeto de duplicação busca, justamente, dar mais fluidez e segurança a quem precisa passar por ali. Desde já, meus parabéns ao trabalho do prefeito Flori e toda a sua equipe técnica”, justifica o senador.

OBRA

Ao todo, serão dois quilômetros de duplicação, no trecho compreendido entre a rua Piauí e o Parque Ecológico, na saída da cidade em direção à Juína (MT). O investimento será da ordem de R$ 5 milhões, recursos próprios da Prefeitura de Vilhena.

Segundo a Prefeitura, as obras devem ter início já na próxima semana e tem um prazo estimado de 120 dias para conclusão. O projeto inclui um canteiro central, acostamento, rotatórias e acessos a vias transversais.